Более 730 млн грн штрафов заплатили нарушители валютного законодательства в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 730 млн грн штрафов заплатили нарушители валютного законодательства в 2024 году

3
Более 730 млн грн штрафов заплатили нарушители валютного законодательства в 2024 году
Более 730 млн грн штрафов заплатили нарушители валютного законодательства в 2024 году
В 2024 году нарушители валютного законодательства уплатили в бюджет 731,49 млн грн пени.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
В общей сложности ГНС обработала в 2024 году 19,24 тысячи сообщений, в частности от Национального банка Украины, о нарушении предельных сроков расчетов и проверила 5,3 тысячи предприятий.
В 5,9 тысячи случаев нарушения подтвердились. Им насчитали пеню.
Читайте также
Государственная налоговая служба Украины напомнила, что Национальный банк Украины установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. В частности:
  1. 180 календарных дней (согласно постановлению Правления НБУ от 24.02.2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения»);
  2. 120 дней для операций, осуществленных с 12.07.2024 для отдельных товаров (указанных в постановлении Правления НБУ от 14.05.2019 № 67 «Об установлении исключений и (или) особенностей введения предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и внесению изменений в некоторые нормативно-правовые акты»).
Предприятия, экспортирующие и импортирующие товары, обязаны предоставлять банкам необходимые документы для валютного надзора. Своевременное предоставление документов уменьшает риск нарушений, уведомлений НБУ и проверок налоговыми органами.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.