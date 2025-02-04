Более 730 млн грн штрафов заплатили нарушители валютного законодательства в 2024 году — Finance.ua

Более 730 млн грн штрафов заплатили нарушители валютного законодательства в 2024 году Сегодня 19:44

Более 730 млн грн штрафов заплатили нарушители валютного законодательства в 2024 году

В 2024 году нарушители валютного законодательства уплатили в бюджет 731,49 млн грн пени.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В общей сложности ГНС обработала в 2024 году 19,24 тысячи сообщений, в частности от Национального банка Украины, о нарушении предельных сроков расчетов и проверила 5,3 тысячи предприятий.

В 5,9 тысячи случаев нарушения подтвердились. Им насчитали пеню.

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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что Национальный банк Украины установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. В частности:

180 календарных дней (согласно постановлению Правления НБУ от 24.02.2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения»); 120 дней для операций, осуществленных с 12.07.2024 для отдельных товаров (указанных в постановлении Правления НБУ от 14.05.2019 № 67 «Об установлении исключений и (или) особенностей введения предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и внесению изменений в некоторые нормативно-правовые акты»).

Предприятия, экспортирующие и импортирующие товары, обязаны предоставлять банкам необходимые документы для валютного надзора. Своевременное предоставление документов уменьшает риск нарушений, уведомлений НБУ и проверок налоговыми органами.

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