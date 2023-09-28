Более 400 сил и сканер отпечатков пальцев: Hyundai представили конкурента BMW X6 (фото) — Finance.ua

Более 400 сил и сканер отпечатков пальцев: Hyundai представили конкурента BMW X6 (фото) 28.09.2023, 02:20 — Технологии&Авто

Более 400 сил и сканер отпечатков пальцев: Hyundai представили конкурента BMW X6 (фото)

Кроссовер Genesis GV80 получил купевидную версию. Новая модель от премиум-бренда Hyundai поступит в продажу с начала 2024 вместе с обновленной стандартной моделью. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского производителя.

Новый Genesis GV80 Coupe станет конкурентом BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. От стандартного GV80 его отличает более обрывистый профиль с аркообразной крышей и заостренной задней частью и спойлером на крыше. К тому же все Genesis GV80 2024 года получили новую решетку радиатора.

Размеры Genesis GV80 Coupe:

длина — 4965 мм;

ширина — 1975 мм;

высота — 1719 мм;

колесная база — 2995 мм.

Салон также обновили у всех GV80. На передней панели теперь установлен широкий 27-дюймовый дисплей. Кроме того, появились сенсорный блок кнопок климат-контроля и новый круглый джойстик КПП. Установлены и новые передние сиденья. Объем багажника составляет 644 л.

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Среди доступных для Genesis GV80 Coupe опций четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, подогрев подлокотников, парковочный автопилот с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, пара мониторов для задних пассажиров.

Новый Genesis GV80 Coupe оснащается бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 л (304 л.с.) и 3,5 л (380 и 415 л.с.). Все версии получили 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным. За доплату предложена подвеска с адаптивными амортизаторами, способная сканировать дорогу на наличие выбоин.

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Фокус По материалам:

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