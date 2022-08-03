Более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по «єПідтримка» ошибочно — Finance.ua
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Более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по «єПідтримка» ошибочно

Личные финансы
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Более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по «єПідтримка» ошибочно
Более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по «єПідтримка» ошибочно
Среди украинцев, получивших помощь в 6500 грн в рамках программы «єПідтримка», более 25 тысяч человек получили ее ошибочно — они были работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты.
Об этом в интервью УНИАН заявил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, Минфин провел верификацию Реестра получателей пособия в рамках программы «єПідтримка» за период с 7 по 31 марта 2022 года. В реестре содержится информация о почти 4,8 млн получателях такого пособия.
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«Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующего пособия», — рассказал он. Таким образом, по ошибке была выплачена помощь в 166 млн грн.
На 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн гривен. Из них почти 9 млн грн вернули физические лица по результатам принятых мер, а еще 3 млн грн — банки в виде неиспользованной помощи.

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По материалам:
Економічна Правда
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