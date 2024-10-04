Более 200 иностранцев уже зарегистрировались в программе uResidency — Finance.ua
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Более 200 иностранцев уже зарегистрировались в программе uResidency

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Более 200 иностранцев уже зарегистрировались в программе uResidency
Более 200 иностранцев уже зарегистрировались в программе uResidency
В Украине запустили первый международный цифровой продукт uResidency и более 200 иностранцев зарегистрировались в программе.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Открыть ФЛП за несколько секунд или подать декларацию в смартфоне — реальность для Украины и космос для многих других стран. Делимся опытом в цифровизации с миром — запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже получаем заявки от будущих резидентов. Всего 200+ иностранцев зарегистрировались в программе», — написал Федоров.
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По его словам, программа позволяет иностранцам зарегистрировать бизнес под ключ в Украине без физического присутствия.
Условия для е-резидентов одни из самых выгодных в мире — получение статуса бесплатное, налог всего 5%, вся отчетность полностью автоматическая.
На первом этапе программа доступна для Индии, Пакистана, Таиланда и Словении, далее расширим список стран. За год планируется привлечь 1000 резидентов.
По материалам:
Finance.ua
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