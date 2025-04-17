Более 2 млн в год: сколько зарабатывают областные прокуроры в Украине (инфографика) — Finance.ua

Более 2 млн в год: сколько зарабатывают областные прокуроры в Украине (инфографика) Сегодня 19:37

Более 2 млн в год: сколько зарабатывают областные прокуроры в Украине (инфографика)

В 2024 году самая высокая зарплата среди руководителей областных прокуратур была у Виктора Тимчука: главный прокурор Волынской области получил более 2 млн гривен. «Слово и дело» проанализировало декларации руководителей областных прокуратур и предлагает на инфографиках посмотреть, сколько они заработали и какие сбережения имеют.

Зарплаты областных прокуроров

Виктор Тимчук, уже пять лет возглавляющий Волынскую областную прокуратуру, задекларировал за 2024 год 2,002 млн грн зарплаты.

Его коллега из Одесской области Игорь Домущий заработал 1,965 млн грн.

По 1,9 млн грн зарплаты задекларировали Сергей Бижко (руководитель Днепропетровской областной прокуратуры), Александр Билошицкий (Житомирская областная прокуратура), Александр Панченко (Сумская областная прокуратура).

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий, руководитель прокуратуры Крыма Игорь Поночовный, руководитель Киевской областной прокуратуры Максим Крым, руководитель Черниговской областной прокуратуры Станислав Гущесов, первый заместитель председателя Харьковской областной прокуратуры Владимир Лимарь задекларировали по 1,8 млн грн зарплаты.

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Заместитель председателя прокуратуры Запорожья Петр Черный задекларировал 1 млн 591,5 тысячи гривен зарплаты. Игорь Пьятковский из Хмельницкой облпрокуратуры заработал 1,558 млн грн, Андрей Байдак из прокуратуры Ивано-Франковской области — 1,4 млн грн.

Меньше всего — 929,9 тыс. грн — заработал Николай Мерет, который с июля возглавляет Львовскую областную прокуратуру.

Задекларированные сбережения областных прокуроров

Никаких сбережений, если верить декларациям, нет у первого заместителя главы прокуратуры Киева, руководителя Полтавской облпрокуратуры и первого заместителя главы Тернопольской облпрокуратуры.

Руководитель прокуратуры Черновицкой области Ковальский задекларировал 1,846 млн грн наличными и на банковских счетах.

Первый заместитель руководителя Николаевской облпрокуратуры Фальченко задекларировал 1,353 млн грн и 15,5 тыс. дол. Большая часть суммы — наличные.

Пятковский из Хмельницкой облпрокуратуры задекларировал 1,224 млн грн, а также 11 тыс. дол. наличными.

У руководителя Сумской облпрокуратуры Панченко есть 958,2 тыс. грн собственных средств, а также 1,829 млн грн наличными в совместной собственности с супругой.

Руководитель Винницкой облпрокуратуры внес в декларацию 753,9 тыс. грн и 33 тыс. дол. сбережений, руководитель Закарпатской облпрокуратуры — 533,5 тыс. грн и 20 тыс. дол.

У Тимчука, возглавляющего прокуратуру Волыни, из сбережений — 419,7 тыс. грн, 67 тыс. дол. и 14 тыс. евро. Валюту он хранит наличными.

Прокурор Крыма Поночевный задекларировал 345,6 тыс. грн и 21 тыс. долл., прокурор Ровенской области Козлов — 322,6 тыс. грн.

Черный (Запорожская облпрокуратура) владеет 313,9 тыс. грн, в общей собственности — 89 тыс. грн. дол. наличными.

Первый заместитель руководителя Харьковской облпрокуратуры Лымарь задекларировал 252,9 тыс. грн, 8,6 тыс. дол. и 19 тыс. евро наличными и на банковских счетах. Кроме того, в общей собственности с супругой у него есть 450 тыс. грн и 39 тыс. дол.

Слово і Діло По материалам:

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