Прокурорам снизят пенсии: ВР приняла решение — Finance.ua
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Прокурорам снизят пенсии: ВР приняла решение

Казна и Политика
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Прокурорам снизят пенсии: ВР приняла решение
Прокурорам снизят пенсии: ВР приняла решение
Около месяца назад Верховная Рада пыталась принять закон о снижении пенсий для прокуроров, но ей не хватило голосов. Депутаты вернулись к резонансному вопросу.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, проект закона № 1 2278 поддержали 239 депутатов.
Законопроектом предлагается:
  • пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;
  • предусмотреть, что пенсии для силовиков и сотрудников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;
  • законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Напомним, 26 марта Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам. В то же время нардепы направили законопроект на повторное первое чтение. Соответствующее решение было поддержано 229 парламентариев.
При принятии государственного бюджета на 2025 год Верховная Рада исключила норму о повышении зарплат прокурорам в этом году. Первоначально бюджетный комитет поддержал повышение окладов на треть. Однако при голосовании в Раде депутаты одобрили правку, предлагавшую убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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