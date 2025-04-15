Прокурорам снизят пенсии: ВР приняла решение — Finance.ua

Прокурорам снизят пенсии: ВР приняла решение Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Прокурорам снизят пенсии: ВР приняла решение

Около месяца назад Верховная Рада пыталась принять закон о снижении пенсий для прокуроров, но ей не хватило голосов. Депутаты вернулись к резонансному вопросу.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

По его данным, проект закона № 1 2278 поддержали 239 депутатов.

Законопроектом предлагается:

пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;

предусмотреть, что пенсии для силовиков и сотрудников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;

законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Напомним, 26 марта Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам. В то же время нардепы направили законопроект на повторное первое чтение. Соответствующее решение было поддержано 229 парламентариев.

При принятии государственного бюджета на 2025 год Верховная Рада исключила норму о повышении зарплат прокурорам в этом году. Первоначально бюджетный комитет поддержал повышение окладов на треть. Однако при голосовании в Раде депутаты одобрили правку, предлагавшую убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

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