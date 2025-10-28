Более 100 инвестиционных проектов на десятки миллионов долларов во время войны — кейс «Филипп Моррис Украина»
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
