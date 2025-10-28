Понад 100 інвестиційних проєктів на десятки мільйонів доларів під час війни — кейс «Філіп Морріс Україна» Сьогодні 18:15

Понад 100 інвестиційних проєктів на десятки мільйонів доларів під час війни — кейс «Філіп Морріс Україна»

Попри війну, втрату виробництва під Харковом і нестабільність ринку, «Філіп Морріс Україна» продовжує інвестувати в економіку країни, створює робочі місця та розвиває нові проєкти. За два роки компанія реалізувала понад 100 інвестиційних ініціатив на десятки мільйонів доларів. Як це їм вдається у важкі часи розповів фінансовий директор «Філіп Морріс Україна» Сергій Кальнооченко під час Ukrainian CFO Forum 2025.

«Надмірна обережність неодноразово рятувала бізнеси, особливо у часи високої волатильності та підвищених ризиків. Проте без інвестицій немає майбутнього, а це означає потребу у чітких процедурах швидкого і якісного розгляду інвестиційних проектів всередині структури», — наголосив Сергій Кальнооченко.

Філіп Морріс випрацював три принципи, які дозволяють запроваджувати інвестиційні проєкти регулярно, ефективно і гнучко підлаштувати під умови ранку.

Перший принцип полягає в жорсткому контролі бюджету, але з поправкою на відкритість до нових запитів. Виконання затвердженого бюджету є суворим правилом, але компанія завжди готова розглянути додаткові інвестиції, якщо вони мають стратегічну цінність

«Такий підхід дозволяє і залишатися в рамках бюджету, і паралельно інвестувати в інноваційні проєкти. Адже бюджетна дисципліна — важливе досягнення та пріоритет, але без нових ідей можливості для подальшого зростання будутьобмежені, особливо на фоні жорскої конкуренції на ринку. Тож, гроші мають йти на розвиток, аби мати можливості виконувати стратегічні цілі і уникнути застою», — пояснив фінансовий директор «Філіп Морріс Україна».

Другий принцип: зростання інвестицій, особливо комерційних, не повинно перевищувати зростання чистої виручки.

«Саме тому ми роздивляємось і пріоритезуємо інвестиції в ті проєкти, які: найшвидше окупаються, найефективніше піднімають виручку, мають потенціал масштабування», — підкреслив Сергій Кальнооченко.

Третій — підтримка інновацій через тестові бюджети. Кожен підрозділ має власний невеликий фонд для запуску пілотних проєктів. Якщо MVP доводить ефективність — його масштабують на весь бізнес.

Контроль та впровадженням цих принципів в життя займається спеціальний проєктний підрозділ, який щотижня збирає всі управлінські команди для обговорення потенційних інвестиційних ініціатив.

Таким чином у ситуації повної невизначеності щодо майбутнього після закриття фабрики під Харковом на початку повномасштабного вторгнення «Філіп Морріс Україна» вдалось переконати міжнародну штаб-квартиру інвестувати у будівництво нової фабрики в Україні 30 млн доларів.

«Зрештою нам це вдалося. „Філіп Морріс Україна“ стала однією з перших, хто дала сигнал державі про стратегічне партнерство. Але ми хотіли не лише мати виробництво всередині країни, швидко оперувати продуктом, створити ланцюжки поставок та контролювати якість продукції. Побудувавши фабрику, ми насамперед створили 250 робочих місць. В результаті компанія має всі можливості, аби відновити свою частку ринку сигарет — вона ще не 28%, але ми стрімко наближаємося до цього показника», — підсумував фінансовий директор «Філіп Морріс Україна».

