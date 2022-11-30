Более 1 млрд грн арестованных активов профинансировали оборонные расходы государства — АРМА Вчера 16:32 — Казна и Политика

Более 1 млрд грн арестованных активов профинансировали оборонные расходы государства.

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Подробности. С учетом покупки пакетов облигаций, АРМА передало на оборонные нужды государства более 750 млн. грн. Еще 300 млн грн перечислили непосредственно в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.

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«Приобретение военных облигаций возможно в том числе благодаря реализации арестованного российского имущества. В частности, АРМА продало три партии арестованного аммиака, принадлежащего российским предприятиям, на общую сумму более 910 млн грн», — объясняют в агентстве.

В то же время в пресс-службе уточнили, что АРМА имеет право расходовать не более 80% арестованных средств на приобретение военных облигаций. Объем денег на покупку каждого пакета согласовывают с Кабмином.

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