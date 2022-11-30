Более 1 млрд грн арестованных активов профинансировали оборонные расходы государства — АРМА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 1 млрд грн арестованных активов профинансировали оборонные расходы государства — АРМА

Казна и Политика
186
Более 1 млрд грн арестованных активов профинансировали оборонные расходы государства.
Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Подробности. С учетом покупки пакетов облигаций, АРМА передало на оборонные нужды государства более 750 млн. грн. Еще 300 млн грн перечислили непосредственно в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.
Читайте также
«Приобретение военных облигаций возможно в том числе благодаря реализации арестованного российского имущества. В частности, АРМА продало три партии арестованного аммиака, принадлежащего российским предприятиям, на общую сумму более 910 млн грн», — объясняют в агентстве.
В то же время в пресс-службе уточнили, что АРМА имеет право расходовать не более 80% арестованных средств на приобретение военных облигаций. Объем денег на покупку каждого пакета согласовывают с Кабмином.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.