Более 1,1 млн пострадавших от войны получили выплаты от международных организаций — Finance.ua

Более 1,1 млн пострадавших от войны получили выплаты от международных организаций Сегодня 11:22 — Личные финансы

Более 1,1 млн пострадавших от войны получили выплаты от международных организаций

Международные организации постоянно выплачивают финансовую помощь пострадавшим от войны. Суммарно они уже перевели средства более 1,1 миллиона украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, Минсоцполитики получило отчеты от международных организаций, с которыми были заключены меморандумы о проведении дополнительных к государственным денежным выплат пострадавшим от войны.

Такие дополнительные выплаты производятся сами международными организациями, средства не проходят через счета Минсоцполитики, а направляются международными организациями непосредственно человеку.

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Также международные организации дополнительно самостоятельно регистрировали на выплаты людей.

«По состоянию на 1 июля 2022 года у нас есть отчеты от международных организаций о том, что от них выплаты уже получили более 1,1 миллиона человек из числа тех, данные о которых мы передавали нашим партнерам в верифицированных списках», — сообщила Лазебная.

Какие организации выплатили больше всего:

Больше всего выплатила Всемирная продовольственная программа ООН. От нее средства получили более 670 тысяч человек;

Миссия Международного Комитета Красного Креста и Общество Красного Креста Украины выплатили помощь почти 180 тысячам человек;

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев произвело выплаты 167 тысячам человек;

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выплатил пособие 84 тысячам человек.

Министр напомнила, что согласно меморандумам, заключенным с агентствами ООН и другими международными организациями, Минсоцполитики привлекло более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам людей, пострадавших от войны.

Эти пособия выплачиваются в размере от 2200 до 2500 гривен в течение 1-3 месяцев. Они являются дополнительными к государственным и их выплата не зависит от получения какого-либо вида государственной социальной помощи или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

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