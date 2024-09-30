Большой конкурс: женщины активно подаются на обучение водителей грузовиков — Finance.ua
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Большой конкурс: женщины активно подаются на обучение водителей грузовиков

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Большой конкурс: женщины активно подаются на обучение водителей грузовиков
Большой конкурс: женщины активно подаются на обучение водителей грузовиков
Более 1000 женщин подали заявки на участие в недавно стартовавшем проекте по подготовке водителей грузовиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Проект дает возможность 100 женщинам получить водительские права «С» или «СЕ» и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.
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«Когда более 1000 женщин за такой короткий срок изъявляют желание присоединиться к проекту, это свидетельствует об их огромном потенциале и готовности к новым профессиональным вызовам. Количество кандидаток в 10 раз превышает запланированное количество мест для обучения, поэтому мы уже работаем над масштабированием проекта», — прокомментировал замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.
Как говорится в сообщении, в течение двух недель после завершения регистрации участникам пришлют результаты отбора на электронную почту. Если анкета кандидата успешно пройдет отбор, менеджеры сообщат о дальнейших шагах.
Напомним, в Украине женщин будут бесплатно обучать на дальнобойщиц, пилотный проект запускают в четырех городах.
По меньшей мере 10 компаний, занимающихся перевозками, уже выразили готовность поддержать инициативу и предоставить рабочие места для новых водителей грузовиков.
По материалам:
Finance.ua
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