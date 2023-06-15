Большой бизнес в мае уплатил в местные бюджеты более 2 миллиардов — Finance.ua
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Большой бизнес в мае уплатил в местные бюджеты более 2 миллиардов

Казна и Политика
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Большой бизнес в мае уплатил в местные бюджеты более 2 миллиардов
Большой бизнес в мае уплатил в местные бюджеты более 2 миллиардов
В мае крупный бизнес уплатил в местные бюджеты 2,4 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем в мае прошлого года.
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
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«В мае 2023 года в местные бюджеты плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками уплачено 2,4 млрд грн, что на 19,9%, или на 0,4 млрд грн больше, чем в мае прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что налога на доходы физических лиц уплачено 801,9 млн грн, что на 227,9 млн грн или на 39,7% больше, чем за май прошлого года.
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Также в мае этого года крупный бизнес направил в местные бюджеты 1,4 млрд грн налога на прибыль.
В бюджет города Киева крупные плательщики Центрального управления уплатили 68,9 млн грн налога на имущество и 25,7 млн грн акцизного налога от розничной продажи подакцизной продукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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