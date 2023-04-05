Большинство украинцев хотят работу, а не социальное пособие — Finance.ua

Большинство украинцев хотят работу, а не социальное пособие
Важнейшие программы, которые помогут пострадавшим от войны громадам, — создание рабочих мест и трудоустройство населения.
Такое мнение украинцы высказали во время исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Какие программы наиболее необходимы для пострадавших от войны
60% опрошенных назвали важнейшим для пострадавших громад восстановление предприятий и рабочих мест, 55% — восстановление повреждений, 41% — финансовую поддержку населения.
По словам участников исследования, они хотят обеспечить себе будущее, желают работать, жить и воспитывать своих детей в Украине, и это для них важнее разовых финансовых выплат.
Кроме этого 37% респондентов отмечают важность медицинской и гуманитарной помощи, 23% считают необходимым воплощение программ поддержки развития детей, 21% — программ по психосоциальной поддержке.
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