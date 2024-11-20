Большинство международных брендов продолжают работать в рф — исследование Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

Большинство международных брендов продолжают работать в рф — исследование

Почти 2200, или 54,9% международных брендов продолжают деятельность в россии, и только 440 компаний окончательно покинули российский рынок. В октябре 11 компаний разорвали связи с рф, среди которых итальянский бренд одежды Moncler, производитель потребительских товаров Unilever и другие.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute в рамках проекта по влиянию выхода иностранного бизнеса на экономику рф.

Отмечается, что в октябре аналитики зафиксировали выход 4 компаний из-за ликвидации: производителя замков Abloy LLC, поставщика оборудования для упаковки пищевых продуктов Ishida, норвежского предприятия Kongsberg Maritime и итальянского бренда премиальной одежды Moncler.

Также 7 компаний продали свой бизнес в россии: французский производитель автомобильных компонентов A. Raymond Group, итальянская государственная компания ANAS, холдинговая компания Benteler International, разработчик программного обеспечения GRAITEC, разработчик и производитель комплектующих для автомобильной промышленности Magneti Marelli, Unilever и австрийская страховая компания UNIQA.

В то же время KSE Institute обновил статус для компаний Fortum (переведен в статус «вышли» через национализацию) и Lindström Group (подтверждена продажа бизнеса).

Как констатируют в KSE Institute, по состоянию на 6 ноября 2024 года продолжают деятельность в россии 2197 международных компаний (54,9% от общей базы KSE).

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Еще 1365 иностранных компаний, или около 34,1%, свернули операции и заявили о намерении покинуть рф, и только 440 (11,0% от общего числа записей или 27% от компаний, получавших доход в россии в 2021 году) окончательно разорвали связи с агрессором.

440 компаний, которые уже полностью вышли из россии, в 2021 году имели не менее 564,4 тыс. персонала, $103,6 млрд годового дохода, $52,6 млрд капитала и $84,4 млрд активов. У компаний, объявивших о полном выходе из россии, было 222,7 тыс. персонала, $45,9 млрд годового дохода, $20,3 млрд капитала и $45,7 млрд активов. Компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 120,6 тыс. персонала, годовой доход в размере $34,1 млрд., $41,3 млрд капитала и $102,0 млрд активов.

«Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в рф, резко возрастал до середины апреля 2022 года, то в течение последних 26 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется», — констатируют аналитики.

Діло По материалам:

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