Большинство мемкоинов утратят ценность — криптоэксперт Сегодня 06:20 — Криптовалюта

Большинство мемкоинов утратят ценность — криптоэксперт

Учредительница и CEO компании ARK Investment Management Кэтрин Вуд подчеркнула, что большинство мемкоинов, наводнивших рынок цифровых активов общей капитализацией $2,6 трлн, в конечном итоге станет «незначительным». Об этом говорится в интервью Bloomberg Television

Вуд отметила, что сочетание блокчейн-технологий и искусственного интеллекта (ИИ) создает «миллионы» новых мемкоинов, которые в итоге «не будут иметь большой ценности». Она подчеркнула, что ее инвестиционные фонды не вкладывают средства в подобные активы.

Отметим, что в феврале 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила , что не классифицирует мем-токены как ценные бумаги, а следовательно, они останутся нерегулируемыми.

«У меня есть один совет для тех, кто покупает мемкоины — будьте бдительны. Ничто так не учит как потеря денег, и люди поймут, что SEC и регуляторы не несут ответственности за эти токены», — сказала Вуд.

Мемкоины стали предметом обсуждений еще до инаугурации президента США Дональда Трампа, когда он запустил свой токен TRUMP. Монета быстро привлекла миллиарды долларов в торговле, но вскоре резко упала в цене.

Напомним, что на фоне внимания к мемкоинам семьи президента США представитель Демократической партии Сэм Ликкардо разработал законопроект под названием Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME). Его цель — запретить чиновникам США зарабатывать на таких активах.

По мнению Вуд, мемкоины могут превратиться в «цифровые коллекционные предметы», некоторые из которых «выдержат испытание временем». Она предположила, что мемкоин Трампа может быть одним из них.

Ранее CEO ARK Investment Management называла токен TRUMP активом с незначительной ценностью, в который она не собиралась инвестировать.

incrypted По материалам:

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