Большинство компаний планируют повышение зарплат в следующем году — исследование Сегодня 08:01 — Личные финансы

Большинство компаний планируют повышение зарплат в следующем году — исследование

Большинство компаний, а именно 65% опрошенных, планируют открывать вакансии в 2024 году.

Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации «Рынок труда во время войны».

Изменения по персоналу в 2023 году

В частности, представители бизнеса отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:

76% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы;

респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы; 51% респондентов сообщили об увеличении функционала и найме новых работников;

респондентов сообщили об увеличении функционала и найме новых работников; 21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;

респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала; 8% респондентов сообщили о сокращении персонала;

респондентов сообщили о сокращении персонала; 4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат;

респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат; 1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.

В то же время компании продолжают поддерживать своих работников. Почти все компании выплачивают в полном объеме зарплаты (97%), большинство также платят бонусы и премии (85%), половина оказывает психологическую поддержку работникам (53%) и почти половина организует образовательные курсы для работников (47%).

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Среди менее популярных вещей — уплата налогов за находящихся за рубежом работников, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья.

Планы на 2024 год

В планах большинства бизнесов на следующий год — расширение штата.

Так, 65% бизнесов планируют открывать вакансии в 2024 году. Кстати, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 29% HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 — 15%, 12% HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 5 -10%, 10% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 15−20% и только 2% респондентов написали, что в компании запланировано увеличение уровня зарплаты на более чем 20%.

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Для информации о зарплатах в 2023 году: в 47% компаний было повышение уровня заработной платы на 10−15%. в 26% - повышение уровня заработной платы на 15−20%. 8% - более чем на 20%. 8% - менее чем на 10%.

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