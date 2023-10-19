Большинство компаний планируют повышение зарплат в следующем году — исследование — Finance.ua
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Большинство компаний планируют повышение зарплат в следующем году — исследование

Личные финансы
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Большинство компаний планируют повышение зарплат в следующем году — исследование
Большинство компаний планируют повышение зарплат в следующем году — исследование
Большинство компаний, а именно 65% опрошенных, планируют открывать вакансии в 2024 году.
Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации «Рынок труда во время войны».

Изменения по персоналу в 2023 году

В частности, представители бизнеса отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:
  • 76% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы;
  • 51% респондентов сообщили об увеличении функционала и найме новых работников;
  • 21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;
  • 8% респондентов сообщили о сокращении персонала;
  • 4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат;
  • 1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.
В то же время компании продолжают поддерживать своих работников. Почти все компании выплачивают в полном объеме зарплаты (97%), большинство также платят бонусы и премии (85%), половина оказывает психологическую поддержку работникам (53%) и почти половина организует образовательные курсы для работников (47%).
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Среди менее популярных вещей — уплата налогов за находящихся за рубежом работников, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья.
Большинство компаний планируют повышение зарплат в следующем году — исследование

Планы на 2024 год

В планах большинства бизнесов на следующий год — расширение штата.
Так, 65% бизнесов планируют открывать вакансии в 2024 году. Кстати, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).
93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 29% HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 — 15%, 12% HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 5 -10%, 10% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 15−20% и только 2% респондентов написали, что в компании запланировано увеличение уровня зарплаты на более чем 20%.
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Для информации о зарплатах в 2023 году: в 47% компаний было повышение уровня заработной платы на 10−15%. в 26% - повышение уровня заработной платы на 15−20%. 8% - более чем на 20%. 8% - менее чем на 10%.
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По материалам:
Finance.ua
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