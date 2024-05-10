Большинство клиентов обанкротившейся криптобиржи FTX получат свои деньги обратно с процентами — Finance.ua

Большинство клиентов обанкротившейся криптобиржи FTX получат свои деньги обратно с процентами Сегодня 07:18 — Криптовалюта

Большинство клиентов обанкротившейся криптобиржи FTX получат свои деньги обратно с процентами

Почти все клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX получат свои деньги обратно.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебные документы.

По оценкам FTX, она задолжала кредиторам почти $11,2 миллиарда. Компания заявила, что готова распределить между кредиторами $14,5−16,3 миллиарда. Эти средства биржа получила, продав ряд активов, в том числе венчурные инвестиции на бирже и другие инвестиции хедж-фонда Alameda.

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Клиенты, чьи требования составляют $50 тысяч или меньше (а таких примерно 98%), получат ориентировочно 118% суммы долга.

Этот план выплат должен утвердить суд.

Напомним, криптобиржу FTX основал Бенкман-Фрид в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в $32 миллиарда. 11 ноября 2022 года FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора. В тот же день FTX перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, тоже принадлежавшей основателю биржи.

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13 декабря Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Основателя FTX экстрадировали в США.

theБабель По материалам:

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