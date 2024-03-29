Основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкман-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество — Finance.ua

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкман-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкман-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за многомиллиардное мошенничество, Фото: Vox

Сэм Бенкман-Фрид был приговорен судьей к 25 годам тюремного заключения за кражу $8 млрд у клиентов основанной им ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX.

Об этом пишет Reuters.

Окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор на слушаниях в суде Манхэттена, отклонив утверждение Бенкмана-Фрида о том, что клиенты FTX на самом деле не потеряли деньги, и обвинив его во лжи во время показаний на суде.

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2 ноября присяжные признали 32-летнего Бенкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, возникших в результате крушения FTX в 2022 году. Прокуратура назвала это одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Судья добавил, что, по его расчетам, «сумма ущерба легко превышает $550 млн». Он сказал, что согласен с тем, что инвесторы FTX потеряли $1,7 млрд, кредиторы потеряли $1 млрд, а клиенты — $8 млрд. Он также пришел к выводу, что Бенкман-Фрид пытался повлиять на свидетеля накануне суда и что он трижды давал ложные показания в суде.

Судья также заявил, что Бенкман-Фрид соврал во время своих показаний на суде, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов от FTX.

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Федеральные прокуроры добивались заключения на срок от 40 до 50 лет. Адвокат Бенкман-Фрида Марк Мукасей утверждал, что наказание в виде лишения свободы менее 5,5 лет было бы уместно.

Бенкман-Фрид в свою защиту показал, что он допустил такие ошибки, как отсутствие команды по управлению рисками, но отрицал, что намеревался кого-то обмануть или украсть деньги клиентов.

Напомним, криптобиржа FTX была основана Бенкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в $32 млрд.

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FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

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