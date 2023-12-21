Банкротство FTX стоит бирже $53 000 в час — Finance.ua

Банкротство FTX стоит бирже $53 000 в час Сегодня 04:11 — Криптовалюта

Банкротство FTX стоит бирже $53 000 в час

Обанкротившаяся криптобиржа FTX ежедневно выплачивает около $1,3 млн в виде комиссии за банкротство. Бирже предъявлен счет минимум на $118 млн, пишет Business Insider.

Это свидетельствует об огромных расходах за банкротство FTX в прошлом году.

Бирже были предъявлены счета юристами и консультантами по банкротству на сумму не менее $118,1 млн за квартал, закончившийся 31 октября, что означает, что за 92 дня FTX выплатит $1,3 млн. в день, или $53 тыс. в час, посредством расходов за банкротство.

Напомним, что FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид покинул пост гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря прошлого года Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бенкман-Фрид обманул инвесторов более чем на $1,8 млрд. Учредителя FTX экстрадировали в США.

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borgexpert По материалам:

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