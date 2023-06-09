Большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе - МВД — Finance.ua

Большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе - МВД Сегодня 18:30 — Личные финансы

Большинство кандидатов провалили экзамен на водительское удостоверение по новой системе - МВД

В рамках пилотного проекта по сдаче экзаменов на водительское удостоверение по новой системе, которая длится первую неделю, лишь четверть кандидатов смогли пройти теоретическое тестирование и около трети — практическое.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

«Во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях продолжается пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. В классах для сдачи теории и автомобилях сервисных центров МВД для сдачи практики теперь больше камер наблюдения, соответственно процессы сдачи экзаменов легко мониторить и при необходимости обжаловать результаты», — говорится в сообщении.

За неделю с 1 по 7 июня включительно в этих 4 областях 2 524 раза кандидаты в водители сдавали теоретические экзамены, и 2 652 раза экзаменаторы принимали практические экзамены. Эта статистика учитывает все категории транспортных средств.

Успешность сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет 23%.

Успешность сдачи практического экзамена с первого раза составляет 36%.

«Что касается наиболее популярных транспортных средств — категории В — легковые авто, то большинство кандидатов в водители выбирало для сдачи экзамена транспортное средство учебного заведения, а не транспортное средство сервисного центра МВД. 1384 против 634 раз», — отмечают в МВД.

Следует отметить, что ориентировочная стоимость сдачи экзамена на транспортном средстве сервисного центра МВД — 13 грн, а стоимость аренды авто учебного заведения зависит от условий договора между кандидатом в водители и учебным заведением, где он проходил обучение.

Заметным изменением для кандидатов в водители стало то, что в этих 4 областях уже можно онлайн оформить талон предварительной записи на практический экзамен с помощью функционала Э-запись . То есть количество визитов в сервисный центр МВД можно сократить с 2 до 1.

«Во всех других областях для того, чтобы взять талон предварительной записи на практический экзамен, пока нужно посетить непосредственно помещение и оформить талон на практический экзамен в терминале», — добавляют в МВД.

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