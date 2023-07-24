«Больше, чем в прошлом году»: экономист рассказал о ценах на арбузы — Finance.ua

«Больше, чем в прошлом году»: экономист рассказал о ценах на арбузы Сегодня 06:54 — Аграрный рынок

«Больше, чем в прошлом году»: экономист рассказал о ценах на арбузы

Из-за оккупации юга сейчас в Украине большинство арбузов — импортные. Однако уже в августе на прилавках появятся арбузы, выращенные в разных регионах страны. Об этом сообщил исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин в эфире «Суспільне Спротив»

«В этом году, как и в прошлом, ситуация обратная. Из-за оккупации части юга Украины, большинство арбузов были импортные. Этот год, с бедой Каховской ГЭС надо понимать, что в ближайшие годы точно из Херсона мы арбузов не увидим. Особенно если учесть, что там много взрывоопасного металла на полях, которые надо разминировать», — сказал он.

По его словам, сейчас в Украину арбузы импортируют из Турции и Болгарии. Однако в некоторых регионах Украины также посадили арбузы, в частности, на Николаевщине и Одесщине.

«Кстати, и центральная Украина попыталась посадить, и в Ровенской области 10 хозяйств посадили арбузы, в Закарпатье арбузы активно сажают. Проблема в том, что там несколько иной температурный режим, чем на юге Украины, и там недостаточно солнца», — рассказал экономист.

Однако из-за недостаточного количества солнца украинские аграрии могут использовать больше удобрений, поэтому такие арбузы могут содержать много нитратов.

Пендзин отметил, что в текущем году изменились и цены на ягоду. Он убежден, что большого удешевления арбузов ждать не стоит.

«Где-то до 10 грн больше, чем цена прошлого года. Хочу отметить, что еще не сезон. Сезон будет в августе и тогда и арбузы и дыни подешевеют. Сейчас разница в цене между арбузом и дыней 30−40 грн за килограмм. Недели через две-три цены снизятся на 5−7 гривен. К сожалению, херсонского арбуза по 10 грн за килограмм мы скоро не увидим», — пояснил он.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.