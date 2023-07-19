Цены на овощи в Украине упадут еще на 10% - прогноз — Finance.ua

Цены на овощи в Украине упадут еще на 10% - прогноз Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

Цены на овощи в Украине упадут еще на 10% - прогноз

К сентябрю-октябрю в Украине цены на овощи, особенно борщевого набора, могут упасть еще на 7−10%, в зависимости от того, какой урожай получат производители.

Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук во время телемарафона.

Снижение цен на овощи связано с ростом предложения. Как объясняет эксперт, спрос в стране остается постоянным, однако в 2023 году по сравнению с предыдущим годом хозяйства начали увеличивать площади под овощами. Похожая ситуация складывается на рынке фруктов/ягод.

«Это не только по овощной группе. Мы наблюдаем сезон ягод: цены на малину, голубику по сравнению даже с предыдущей неделей опустились на 25%, что говорит о сохранении таких тенденций в течение определенного периода времени», — рассказал Марчук.

Он уточнил, что в прошлом году цены были на 15−20% выше, чем сейчас, в том числе в связи с оккупацией Херсона. Тогда производителям не удалось заместить часть потерянного урожая, оставшегося на оккупированной территории.

Напомним, ранее аналитики фиксировали, что за неделю капуста подешевела в среднем на 20%, и сейчас эта продукция предлагается к продаже по 12−16 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Кроме того, наблюдалось снижение отпускных цен на картофель нового урожая, а также лук.

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Діло По материалам:

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