0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Большая солнечная стена»: Китай начал строить мегаэлектростанцию ​​в пустыне

Энергетика
70
Новая электростанция в пустыне Китая будет производить 180 млрд кВтч каждый год
Новая электростанция в пустыне Китая будет производить 180 млрд кВтч каждый год, energiesmedia.com
Китай стал лидером по внедрению технологий возобновляемой энергетики, в частности солнечной. И сейчас Поднебесная запускает новый масштабный проект, прозванный «Большой солнечной стеной».
Об этом пишет Energiesmedia.
В пустыне Кузупчи на севере Китая планируется построить огромную солнечную электростанцию, состоящую из восьми миллионов панелей совокупной мощностью 100 ГВт.

Опыт Китая

Издание отмечает, что Пекин делает очевидную ставку на солнечную энергетику, добавляя в свою энергосистему по 200−300 гигаватт солнечной энергии каждый год. Новый проект должен стать частью этой тенденции.
Читайте также
Согласно известным данным, комплекс солнечных панелей будет достигать почти 133 км в длину и 25 км в ширину. Китай уже имеет опыт создания таких циклопических электростанций в пустыне, поскольку ранее уже был запущен проект на 455 ГВт солнечной энергии в другом пустынном регионе.

Что известно о «Большой солнечной стене»

По словам компании Ordos Energy, разрабатывавшей новый проект, новая мегаэлектростанция сможет генерировать «более чем достаточно» энергии для удовлетворения энергетических потребностей Пекина.
Согласно плану, к 2030 году «Большая солнечная стена» будет производить 180 миллиардов кВт·ч ежегодно, то есть речь идет о 20% от общей мощности проекта.
Кроме того, китайцы надеются на определенный экологический эффект от развертывания такого масштабного проекта, ведь последние научные данные свидетельствуют, что покрытие солнечными панелями пустынных районов положительно влияет на состояние почвы.
По материалам:
УНІАН
Зеленая энергетикаАльтернативная энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems