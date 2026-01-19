«Большая солнечная стена»: Китай начал строить мегаэлектростанцию ​​в пустыне Сегодня 22:29 — Энергетика

Новая электростанция в пустыне Китая будет производить 180 млрд кВтч каждый год, energiesmedia.com

Китай стал лидером по внедрению технологий возобновляемой энергетики, в частности солнечной. И сейчас Поднебесная запускает новый масштабный проект, прозванный «Большой солнечной стеной».

Об этом пишет Energiesmedia

В пустыне Кузупчи на севере Китая планируется построить огромную солнечную электростанцию, состоящую из восьми миллионов панелей совокупной мощностью 100 ГВт.

Опыт Китая

Издание отмечает, что Пекин делает очевидную ставку на солнечную энергетику, добавляя в свою энергосистему по 200−300 гигаватт солнечной энергии каждый год. Новый проект должен стать частью этой тенденции.

Согласно известным данным, комплекс солнечных панелей будет достигать почти 133 км в длину и 25 км в ширину. Китай уже имеет опыт создания таких циклопических электростанций в пустыне, поскольку ранее уже был запущен проект на 455 ГВт солнечной энергии в другом пустынном регионе.

Что известно о «Большой солнечной стене»

По словам компании Ordos Energy, разрабатывавшей новый проект, новая мегаэлектростанция сможет генерировать «более чем достаточно» энергии для удовлетворения энергетических потребностей Пекина.

Согласно плану, к 2030 году «Большая солнечная стена» будет производить 180 миллиардов кВт·ч ежегодно, то есть речь идет о 20% от общей мощности проекта.

Кроме того, китайцы надеются на определенный экологический эффект от развертывания такого масштабного проекта, ведь последние научные данные свидетельствуют, что покрытие солнечными панелями пустынных районов положительно влияет на состояние почвы.

