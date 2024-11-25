Больничные в период мобилизации: расчет средней заработной платы — Finance.ua

Больничные в период мобилизации: расчет средней заработной платы
С июля 2023 года действуют изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины от 02.06.2023 № 561, в Порядок расчета средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 2010. № 1266.
Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.
Список уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:
- срочную военную службу;
- военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;
- военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
- военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, и за ним не сохранялся работодателем средний заработок в течение этого времени. Таким образом, по страховым случаям, наступившим с 07.06.2023 г., период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты. Указанная норма работает даже в том случае, если за это время мобилизованному работнику работодателем выплачивались другие выплаты в разных размерах, в том числе материальная помощь.
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