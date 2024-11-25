Больничные в период мобилизации: расчет средней заработной платы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Больничные в период мобилизации: расчет средней заработной платы

Личные финансы
20
Больничные в период мобилизации: расчет средней заработной платы
Больничные в период мобилизации: расчет средней заработной платы
С июля 2023 года действуют изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины от 02.06.2023 № 561, в Порядок расчета средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 2010. № 1266.
Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.
Читайте также
Список уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:
  • срочную военную службу;
  • военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
  • военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, и за ним не сохранялся работодателем средний заработок в течение этого времени. Таким образом, по страховым случаям, наступившим с 07.06.2023 г., период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты. Указанная норма работает даже в том случае, если за это время мобилизованному работнику работодателем выплачивались другие выплаты в разных размерах, в том числе материальная помощь.
Читайте также
Если вам нужны дополнительные средства, они могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия.

Каталог на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.