Больничные могут предоставлять по месту работы по совместительству — Finance.ua
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Больничные могут предоставлять по месту работы по совместительству

Личные финансы
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Пособие по временной нетрудоспособности могут назначать и предоставлять как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.
Как отмечают в Г У Пенсионного фонда в Донецкой области, в первую очередь больничные выплачивают по основному месту работы. Это предусмотрено частью первой статьи 22 Закона Украины от 23.09.99 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
Выплаты могут предоставляться по месту работы по совместительству только в одном случае — когда невозможно реализовать права на получение такого пособия по основному месту работы.
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