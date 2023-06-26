Больничные могут предоставлять по месту работы по совместительству — Finance.ua

Больничные могут предоставлять по месту работы по совместительству Сегодня 06:43 — Личные финансы

Пособие по временной нетрудоспособности могут назначать и предоставлять как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.

в Г У Пенсионного фонда в Донецкой области, в первую очередь больничные выплачивают по основному месту работы. Это предусмотрено частью первой статьи 22 Закона Украины от 23.09.99 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Как отмечают фонда в Донецкой области, в первую очередь больничные выплачивают по основному месту работы. Это предусмотрено частью первой статьи 22 Закона Украины от№ 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Выплаты могут предоставляться по месту работы по совместительству только в одном случае — когда невозможно реализовать права на получение такого пособия по основному месту работы.

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