В каких случаях во время простоя могут не оплачивать больничные — Finance.ua

В каких случаях во время простоя могут не оплачивать больничные Сегодня 19:00 — Личные финансы

Официально трудоустроенные украинцы имеют право на получение компенсации потерянного при лечении заработка. Это право в определенных случаях сохраняется и во время простоя в связи с военным положением.

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Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.

Вопрос оплаты больничных во время простоя был совместно обсужден представителями Минсоцполитики, Минэкономики, Госслужбы по труду и Фонда соцстрахования. По результатам обсуждения было наработано соответствующее разъяснение от 05.07.2022 № 6700/0/2-22/45.

Больничные полностью оплачиваются, если:

во время простоя работник соблюдает трудовой распорядок;

наступило право на отпуск по беременности и родам.

Если во время простоя работник не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка — основания для оплаты больничного как за счет средств работодателя, так и за счет средств ФССУ отсутствуют.

В то же время в случае болезни работника, у которого нет права на оплату больничного, за ним сохраняется оплата простоя в расчете не ниже двух третей установленного оклада.

Такое правило действует, поскольку оплата простоя не по вине работника отнесена к гарантийным и компенсационным выплатам фонда дополнительной зарплаты как оплата за неотработанное время.

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