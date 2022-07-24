В каких случаях во время простоя могут не оплачивать больничные — Finance.ua
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В каких случаях во время простоя могут не оплачивать больничные

Личные финансы
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Официально трудоустроенные украинцы имеют право на получение компенсации потерянного при лечении заработка. Это право в определенных случаях сохраняется и во время простоя в связи с военным положением.
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Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.
Вопрос оплаты больничных во время простоя был совместно обсужден представителями Минсоцполитики, Минэкономики, Госслужбы по труду и Фонда соцстрахования. По результатам обсуждения было наработано соответствующее разъяснение от 05.07.2022 № 6700/0/2-22/45.
Больничные полностью оплачиваются, если:
  • во время простоя работник соблюдает трудовой распорядок;
  • наступило право на отпуск по беременности и родам.
Если во время простоя работник не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка — основания для оплаты больничного как за счет средств работодателя, так и за счет средств ФССУ отсутствуют.
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В то же время в случае болезни работника, у которого нет права на оплату больничного, за ним сохраняется оплата простоя в расчете не ниже двух третей установленного оклада.
Такое правило действует, поскольку оплата простоя не по вине работника отнесена к гарантийным и компенсационным выплатам фонда дополнительной зарплаты как оплата за неотработанное время.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
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