Богатейшие российские олигархи с начала года потеряли $94 миллиарда — Finance.ua

Богатейшие российские олигархи с начала года потеряли $94 миллиарда Сегодня 19:44 — Мир

Богатейшие российские олигархи с начала года потеряли $94 миллиарда

С начала этого годабогатейшие граждане россии обеднели в общей сложности на $94 млрд.

Более трети этих потерь пришлось на последний месяц, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index

Согласно рейтингу, лидером по потерям является генеральный директор ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, который с начала 2022 года лишился $9,8 млрд (сейчас его состояние оценивается в $19,1 млрд).

На втором месте — близкий к российскому президенту владимиру путину олигарх, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший $9,7 млрд, или почти половину своего состояния.

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На третьем месте — самый богатый олигарх рф 2022 года по версии журнала Forbes Владимир Лисин: его состояние уменьшилось на $9,1 млрд (на данный момент у Лисина — $18,9 млрд).

В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг — его состояние уменьшилось более чем на 60% и составляет сейчас $11,2 млрд.

Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: оно упало с $18 млрд до $9,7 млрд.

Потери российских олигархов

С момента полномасштабного вторжения рф в Украину страны ЕС, США и Канада ввели целый ряд санкций против российских олигархов. Некоторые из них находились в санкционных списках еще с 2014 года после аннексии Крыма.

Так, имущество подсанкционных российских олигархов власти нескольких стран уже арестовали. Среди арестованного — виллы и другие объекты недвижимости, самолеты и яхты олигархов.

Например, в Нью-Йорке выдали ордер на арест самолетов Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER, которые находятся в собственности российского олигарха Романа Абрамовича. Общая стоимость самолетов превышает $400 млн.

УНІАН По материалам:

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