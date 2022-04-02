«Боевые» 100 000 грн будут выплачивать защитникам и защитницам, которые лечатся от полученных ранений — Finance.ua
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«Боевые» 100 000 грн будут выплачивать защитникам и защитницам, которые лечатся от полученных ранений

Вчера 15:16Казна и Политика
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«Боевые» 100 000 грн будут выплачивать защитникам и защитницам, которые лечатся от полученных ранений«Боевые» 100 000 грн будут выплачивать защитникам и защитницам, которые лечатся от полученных ранений
Правительство 1 апреля на заседании приняло решение о выплатах военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Соответствующие принятые изменения позволят, в частности, выплачивать защитникам и защитницам, лечащимся от полученных ранений «боевые» 100 тысяч гривен.
В ведомстве добавили, что в приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 тыс. грн, включать лиц, которые:
  • в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое больничные учреждения, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;
  • лицам, захваченным в плен или ставшим заложниками, а также интернированным в нейтральные государства или безвестно отсутствующим;
  • лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений — за весь месяц, в котором лицо погибло.
Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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