«Боевые» 100 000 грн будут выплачивать защитникам и защитницам, которые лечатся от полученных ранений — Finance.ua

Соответствующие принятые изменения позволят, в частности, выплачивать защитникам и защитницам, лечащимся от полученных ранений «боевые» 100 тысяч гривен.
В ведомстве добавили, что в приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 тыс. грн, включать лиц, которые:
в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое больничные учреждения, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;
лицам, захваченным в плен или ставшим заложниками, а также интернированным в нейтральные государства или безвестно отсутствующим;
лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений — за весь месяц, в котором лицо погибло.
Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.