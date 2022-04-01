Миллион долларов за «русский военный корабль»: ВР одобрила закон о вознаграждении за российскую технику — Finance.ua
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Миллион долларов за «русский военный корабль»: ВР одобрила закон о вознаграждении за российскую технику

Вчера 17:11Личные финансы
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Верховная Рада приняла закон о денежном вознаграждении за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.
Об этом говорится в законопроекте № 7229.
Таким образом депутаты хотят уменьшить боевой потенциал врага и побуждать российскую армию и другие силовые структуры россии добровольно передавать Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.
Также они смогут получить от Украины сохранение в секрете факта передачи оружия, новые документы с новыми установочными данными, безопасность пребывания на территории Украины и создание условий для выезда в третью безопасную страну.
Такое же денежное вознаграждение предусмотрено для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданских лиц Украины.
Компенсация будет зависеть от вида боевой техники:
  • боевой самолет истребительной или штурмовой авиации — 1 млн долларов;
  • боевой вертолет — 0,5 млн долларов;
  • реактивная система залпового огня — 25 тыс. долларов калибром до 122 мм, 35 тыс. долларов калибром от 122 мм;
  • танк, самоходная наземная артиллерия — 100 тыс. долларов;
  • боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины — 50 тыс. долларов;
  • военное авто/тягач/инженерная машина для разведки, разминирования, разграждения, прокладки путей и т.п. — 10 тыс. долларов;
  • корабль 1 или 2 ранга — 1 млн долларов;
  • корабль 3 или 4 ранга — 500 тыс. долларов;
  • судно военного (вспомогательного) обеспечения — 200 тыс. долларов;
  • судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения — 50 тыс. долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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