Миллион долларов за «русский военный корабль»: ВР одобрила закон о вознаграждении за российскую технику — Finance.ua

Миллион долларов за «русский военный корабль»: ВР одобрила закон о вознаграждении за российскую технику

Вчера 17:11 — Личные финансы

Верховная Рада приняла закон о денежном вознаграждении за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Об этом говорится в законопроекте № 7229.

Таким образом депутаты хотят уменьшить боевой потенциал врага и побуждать российскую армию и другие силовые структуры россии добровольно передавать Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Также они смогут получить от Украины сохранение в секрете факта передачи оружия, новые документы с новыми установочными данными, безопасность пребывания на территории Украины и создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Такое же денежное вознаграждение предусмотрено для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданских лиц Украины.

Компенсация будет зависеть от вида боевой техники:

боевой самолет истребительной или штурмовой авиации — 1 млн долларов;

боевой вертолет — 0,5 млн долларов;

реактивная система залпового огня — 25 тыс. долларов калибром до 122 мм, 35 тыс. долларов калибром от 122 мм;

танк, самоходная наземная артиллерия — 100 тыс. долларов;

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины — 50 тыс. долларов;

военное авто/тягач/инженерная машина для разведки, разминирования, разграждения, прокладки путей и т.п. — 10 тыс. долларов;

корабль 1 или 2 ранга — 1 млн долларов;

корабль 3 или 4 ранга — 500 тыс. долларов;

судно военного (вспомогательного) обеспечения — 200 тыс. долларов;

судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения — 50 тыс. долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.