Миллион долларов за «русский военный корабль»: ВР одобрила закон о вознаграждении за российскую технику — Finance.ua

Таким образом депутаты хотят уменьшить боевой потенциал врага и побуждать российскую армию и другие силовые структуры россии добровольно передавать Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.
Также они смогут получить от Украины сохранение в секрете факта передачи оружия, новые документы с новыми установочными данными, безопасность пребывания на территории Украины и создание условий для выезда в третью безопасную страну.
Такое же денежное вознаграждение предусмотрено для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданских лиц Украины.
Компенсация будет зависеть от вида боевой техники:
боевой самолет истребительной или штурмовой авиации — 1 млн долларов;
боевой вертолет — 0,5 млн долларов;
реактивная система залпового огня — 25 тыс. долларов калибром до 122 мм, 35 тыс. долларов калибром от 122 мм;
танк, самоходная наземная артиллерия — 100 тыс. долларов;
боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины — 50 тыс. долларов;
военное авто/тягач/инженерная машина для разведки, разминирования, разграждения, прокладки путей и т.п. — 10 тыс. долларов;
корабль 1 или 2 ранга — 1 млн долларов;
корабль 3 или 4 ранга — 500 тыс. долларов;
судно военного (вспомогательного) обеспечения — 200 тыс. долларов;
судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения — 50 тыс. долларов.