Boeing планирует сократить 2000 рабочих мест в этом году — Finance.ua

Boeing планирует сократить 2000 рабочих мест в этом году Сегодня 03:49 — Фондовый рынок

Boeing планирует сократить 2000 рабочих мест в этом году

Американский производитель самолетов Boeing планирует сократить количество рабочих мест в компании на 2000 — в секторе финансов и человеческих ресурсов — из-за сосредоточения на инженерии и производстве.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы будем продолжать прозрачно коммуницировать с нашими командами о том, что мы ожидаем сокращение штата в некоторых подразделениях корпоративной поддержки», — заявили в компании.

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В Boeing объяснили, что эти кадровые изменения будут проведены в связи с выделением компанией большего количества ресурсов на разработку продуктов, услуг и технологий.

Около трети рабочих мест Boeing передаст на аутсорсинг компании Tata Consulting Services, являющейся одним из крупнейших конгломератов Индии.

В то же время, в Boeing анонсировали продолжение увеличения численности персонала, фокусируясь на сферах проектирования и производства.

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В 2022 году количество наемных работников в компании составило 15 000, в то время как в 2023-м запланировано нанять еще 10 000.

Отмечается, что в последние годы компания Boeing столкнулась с рядом проблем, одной из которых был вывод из эксплуатации самолета 737 Max после двух смертельных авиакатастроф вблизи Джакарты (Индонезия) и Аддис-Абебы (Эфиопия). В результате трагедии в Индонезии погибли 189 пассажиров и членов экипажа. В Эфиопии авиакатастрофа воздушного судна Boeing 737 Max унесла жизни 157 человек.

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Укрінформ По материалам:

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