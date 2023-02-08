Boeing планирует сократить 2000 рабочих мест в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Boeing планирует сократить 2000 рабочих мест в этом году

Фондовый рынок
19
Boeing планирует сократить 2000 рабочих мест в этом году
Boeing планирует сократить 2000 рабочих мест в этом году
Американский производитель самолетов Boeing планирует сократить количество рабочих мест в компании на 2000 — в секторе финансов и человеческих ресурсов — из-за сосредоточения на инженерии и производстве.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы будем продолжать прозрачно коммуницировать с нашими командами о том, что мы ожидаем сокращение штата в некоторых подразделениях корпоративной поддержки», — заявили в компании.
Читайте также
В Boeing объяснили, что эти кадровые изменения будут проведены в связи с выделением компанией большего количества ресурсов на разработку продуктов, услуг и технологий.
Около трети рабочих мест Boeing передаст на аутсорсинг компании Tata Consulting Services, являющейся одним из крупнейших конгломератов Индии.
В то же время, в Boeing анонсировали продолжение увеличения численности персонала, фокусируясь на сферах проектирования и производства.
Читайте также
В 2022 году количество наемных работников в компании составило 15 000, в то время как в 2023-м запланировано нанять еще 10 000.
Отмечается, что в последние годы компания Boeing столкнулась с рядом проблем, одной из которых был вывод из эксплуатации самолета 737 Max после двух смертельных авиакатастроф вблизи Джакарты (Индонезия) и Аддис-Абебы (Эфиопия). В результате трагедии в Индонезии погибли 189 пассажиров и членов экипажа. В Эфиопии авиакатастрофа воздушного судна Boeing 737 Max унесла жизни 157 человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.