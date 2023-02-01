Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников — Finance.ua

Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников Сегодня 22:33 — Фондовый рынок

Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников

Компания PayPal планирует в течение следующих нескольких недель сократить около 2 тысяч сотрудников, это около 7% штата.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Эти сокращения произойдут в течение следующих недель, причем некоторые подразделения компании пострадают больше других. Мы будем относиться к нашим коллегам, которые будут уволены, с особым уважением и сочувствием, обеспечивать их щедрыми пакетами, привлекать консультации по необходимости и поддерживать их в смене работы», — сообщил президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман.

В PayPal, как и в других техкомпаниях, объяснили увольнение «сложной макроэкономической средой», в которой компания оказалась в последнее время.

«Несмотря на то, что мы добились значительного прогресса в верном определении структуры затрат и сосредоточили наши ресурсы на наших основных стратегических приоритетах, у нас есть много работы», — добавил Шульман.

Напомним, нидерландская компания Philips планирует сократить 6 тысяч рабочих мест, чтобы снизить общие затраты компании. Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях отменить. Amazon начинает новую серию увольнений, в целом планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.