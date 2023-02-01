Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников — Finance.ua
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Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников

Фондовый рынок
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Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников
Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников
Компания PayPal планирует в течение следующих нескольких недель сократить около 2 тысяч сотрудников, это около 7% штата.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Эти сокращения произойдут в течение следующих недель, причем некоторые подразделения компании пострадают больше других. Мы будем относиться к нашим коллегам, которые будут уволены, с особым уважением и сочувствием, обеспечивать их щедрыми пакетами, привлекать консультации по необходимости и поддерживать их в смене работы», — сообщил президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман.
В PayPal, как и в других техкомпаниях, объяснили увольнение «сложной макроэкономической средой», в которой компания оказалась в последнее время.
«Несмотря на то, что мы добились значительного прогресса в верном определении структуры затрат и сосредоточили наши ресурсы на наших основных стратегических приоритетах, у нас есть много работы», — добавил Шульман.
Напомним, нидерландская компания Philips планирует сократить 6 тысяч рабочих мест, чтобы снизить общие затраты компании. Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях отменить. Amazon начинает новую серию увольнений, в целом планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений.
По материалам:
Діло
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