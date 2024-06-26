BMW M создаст электромобили с фальшивыми переключателями передач и звуками — Finance.ua

BMW M создаст электромобили с фальшивыми переключателями передач и звуками Сегодня 07:17 — Технологии&Авто

BMW M создаст электромобили с фальшивыми переключателями передач и звуками

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N получил несколько интересных функций, которые добавляют общих впечатлений от вождения. Среди них есть возможность переключения передач синтетической восьмиступенчатой ​​трансмиссии с двойным сцеплением. В BMW оценили, как это пришлось по душе автовладельцам, и решили ввести в своем электромобиле BMW M эмуляцию переключения передач и фальшивые звуки работы агрегатов.

«Мне нравится, как они думают — так думаем и мы. Вы должны иметь обратную связь [в машине]. Когда вы на трассе, у вас нет времени смотреть на спидометр или тахометр. Если вы участвуете в гонке, если вы найдете время, чтобы посмотреть на свой дисплей, две машины опередят вас. Таким образом, то, что вы хотите иметь, это способ знать, на какой передаче вы находитесь, способ „чувствовать“ обороты», — сказал исполнительный директор BMW M Фрэнк ван Мил.

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«В чистом электромобиле с одной передачей, без звука и эмоций, вы не знаете, едете ли вы 125, 150 или как-либо еще», — добавил ван Мил. «Для этого вам нужно решение. Мы должны найти связь с мозгом водителя, не заставляя вас смотреть спидометр. Поэтому я думаю, что-то, что [Hyundai] сделала с эмуляцией передач и звуком — над чем, собственно, мы уже работаем — это верное направление движения. Нам нужно что-то подобное в наших скоростных автомобилях».

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Руководитель BMW M сказал, что компания работает над имитацией переключения передач для электромобилей «уже несколько лет», и у нее есть «очень интересные подходы к этой [проблеме]».

Первым высокопроизводительным электромобилем BMW M станет седан, основанный на платформе компании Neue Klasse. Ожидается, что эта модель будет выпущена в 2026 или 2027 годах, и сейчас ее испытывают с четырьмя двигателями, которые могут выдавать мощность более 1341 л.с., что является невероятным показателем для седана. Добавьте фальшивые звуки и имитацию переключения передач, и это может быть убийца гиперкаров, ориентированный на водителя.

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