BMW представил четвертое поколение кроссовера X3 (фото) — Finance.ua

BMW представил четвертое поколение кроссовера X3 (фото) Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

BMW представил четвертое поколение кроссовера X3 (фото)

Немецкая компания BMW официально представила четвертую генерацию популярного кроссовера Х3. Автомобиль отличается агрессивной внешностью в стиле старших моделей компании. Внешне преобладают геометрические формы, острые грани и плоские поверхности.

Автомобиль изменился в размерах. Длина новинки выросла на 34 мм и теперь достигает 4755 мм, а ширину увеличили на 29 мм до 1920 мм. Для улучшения аэродинамики кроссовер стал ниже на 25 мм (1660 мм). Колесная база осталась без изменений (2865 мм), а колею для лучшей стабильности расширили на 16 мм спереди (1636 мм) и на 45 мм — сзади (1681 мм).

Не менее радикально преобразился салон кроссовера. Автомобиль получил изогнутый дисплей с 12,3-дюймовым информационным дисплеем и 14,9-дюймовым дисплеем управления, интерактивную панель BMW, новые рулевые колеса с плоским ободом, новый рычаг переключения передач, отделение для хранения мелочей на центральной консоли с функцией. Панели управления и дефлекторы в передней части обшивки обрамлены современными световыми элементами контрастного цвета.

Также для новинки подготовили спортивные сиденья с электрической регулировкой и подогревом, трехзонный автоматический климат-контроль, стеклянный панорамный люк. Другие доступные функции включают в себя активную вентиляцию сидений, поясничную поддержку, подогрев рулевого колеса, систему объемного звучания Harman Kardon, систему Travel & Comfort, звуковое сопровождение IconicSounds Electric для версии X3 30e xDrive.

Большое отверстие задней двери нового BMW X3 облегчает нагрузку, а электропривод входит в стандартную комплектацию. Багажное отделение увеличилось в длину и ширину по сравнению с предшественником. Объем вырос на 20 л до 570 л или на 10 л до 460 л. BMW X3 30e xDrive. Если сложить спинку задних кресел, объем багажного отделения можно увеличить до 1700 л (BMW X3 30e xDrive — 1600 л). При установке опционного буксировочного устройства можно буксировать прицеп массой до 2500 кг.

Покупателям будут предложены по выбору плагин-гибрид, а также бензиновые и дизельные «мягкие» гибриды. Кроме того, свой «заряженный» вариант новинки с бензиновой рядной «шестеркой» подготовило и подразделение BMW M Performance. Летом в следующем году ассортимент модификаций пополнит вариант с рядным 6-цилиндровым турбодизелем. Для новинки подготовили новый бензиновый мотор мощностью 293 кВт/398 л.с., которым будет комплектоваться версия X3 M 50 xDrive. Версии начального уровня получат обновленные «четверки» мощностью 153 кВт/208 л.с. на версии X3 20 xDrive и 145 кВт/197 л.с. — на версии X3 20d xDrive.

Для любителей технологии PHEV компания подготовила вариант X330e xDrive. Плагин-гибрид включает 4-цилиндровый бензиновый мотор и электродвигатель, интегрированный в трансмиссию. Суммарная мощность новинки — 220 кВт/299 л. Мощность высоковольтной батареи больше, чем у предыдущего аналога. Запас хода на электротяге может достигать 90 км.

На всех версиях Х3 устанавливается 8-ступенчатая трансмиссия Steptronic с дополнительными лепестками на руле и полный привод xDrive. Функция Sport Boost входит в пакет M Sport, а также устанавливается на BMW X3 M 50 xDrive. Также на М-версии система полного привода xDrive включает в себя спортивный дифференциал M Sport.

Новое поколение BMW X3 будет собирать на двух локациях — в американском Спартанбурге и южноафриканском Росслине. У большинства дилеров новинка ожидается в четвертом квартале этого года.

motorcar По материалам:

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