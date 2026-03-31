Bluesky добавила ИИ-чатбота, который персонализирует ленту контента для пользователя Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Компания Bluesky создала ИИ-ассистента Attie, предназначенного для помощи пользователям в создании индивидуальных новостных лент.

Об этом сообщает Engadget.

Как работает Attie

Директор по инновациям Джей Грейбер и ее новая команда Exploration называют Attie «агентным социальным приложением». Он построен на базе своей платформы с открытым кодом под названием AT Protocol.

Формирование ленты через диалог

Чтобы использовать Attie, пользователи могут вводить команды на естественном языке для создания социальных лент. На сайте Attie приведен следующий пример промпта: «Разработчики, работающие над инфраструктурой агентов и дизайном открытых протоколов».

«Это больше похоже на разговор, чем на настройку софта. Вы описываете, какие публикации хотите видеть, а агент-программист формирует новостную ленту в соответствии с вашими указаниями», — описывают ИИ-помощника в Bluesky.

Джей Грейбер объяснила, что Attie — это отдельное приложение от Bluesky, и пользователям не обязательно пользоваться новым ИИ-ассистентом, если они этого не желают. Однако, поскольку Attie и Bluesky созданы на одной платформе, это может означать, что между ними или любым другим приложением, построенным на протоколе AT, будет определенное взаимодействие.

Attie доступен в закрытой бета-версии по инвайту, но все заинтересованные могут в это время зарегистрироваться в списке ожидания на его веб-сайте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.