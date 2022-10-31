Bloomberg назвал самые богатые семьи мира — Finance.ua

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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Рейтинг самых богатых семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $224,5 млрд, за год оно снизилось на $13,7 млрд.
Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас количество магазинов во всем мире превышает 10,5 тыс., шта-квартира находится в Бентонвилле (штат Арканзас), выручка компании составляет $573 млрд. Семья Уолтон владеет 47% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

  • семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 млрд (+$18 млрд за год);
  • семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд);
  • Саудовская королевская семья Аль Сауд — $105 млрд (+$5 млрд);
  • семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);
  • семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 млрд (-$9,1 млрд);
  • семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);
  • семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд;
  • семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 млрд;
  • семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармацевтической компании Roche Holding — $45,1 млрд.
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Всего в рейтинг вошли 25 семей. Среди них — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi ($41,4 млрд), семья Кокс — владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises ($28,3млрд), семья Мистри — основные владельцы индийской строительной компании Hapoorji. Pallonji Group.
По данным Bloomberg, совокупное состояние самых богатых 25 семей мира составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых богатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, поскольку их активы «слишком сложно отследить».
По материалам:
newformat.info
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