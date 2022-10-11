Самые богатые техномильярдеры США потеряли 315 миллиардов долларов за год (инфографика) — Finance.ua

Самые богатые техномильярдеры США потеряли 315 миллиардов долларов за год (инфографика) Сегодня 07:26 — Личные финансы

Самые богатые техномильярдеры США потеряли 315 миллиардов долларов за год (инфографика)

С осени прошлого года и по сей день стоимость акций глобальных компаний значительно упала, повысился уровень мировой инфляции, а участники рейтинга Forbes 400 в общей сложности обеднели на 500 миллиардов долларов. При этом основную тяжесть спада взяли на себя наиболее состоятельные мировые техномагнаты.

Об этом пишет Forbes

В целом основатели крупных международных технологических компаний с осени 2021 года потеряли 315 миллиардов долларов собственного состояния. Это составляет около двух третей совокупного обвала активов толстосумов в рамках рейтинга издания Forbes.

Потери технологических миллиардеров

Наибольший ущерб понесли самые богатые технологические бизнесмены. Так, акции Amazon за год упали в цене на 27%, что повлекло за собой потери собственного капитала Джеффа Безоса более чем в 50 миллиардов долларов. Из-за этого миллиардер впервые за четыре года потерял первое место в списке самых богатых людей США, уступив Илону Маску.

Между тем акции Microsoft упали на 15%, из-за чего состояние экс-главы компании Стива Балмера сократилось на 13,5 миллиарда долларов. В то же время, после возвращения работников в офисы, котировки акций компании Zoom рухнули на 73%, что повлекло за собой потери состояния Эрика Юаня на 10,6 миллиарда долларов.

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Вместе с тем, в смежных с технологическим сектором компаниях падение рынка тоже было ощутимо. В анализ списка Forbes, в частности, не попали убытки Марка Цукерберга в размере 76,8 миллиарда долларов в результате проблем Meta.

Дело в том, что при составлении рейтинга Forbes относит создателей соцсетей в категорию медиа и развлечений, а не чисто технологических компаний. При этом ниже в инфографике оказались 10 миллиардеров отрасли технологий, которые за прошедшие 12 месяцев понесли наибольшие убытки в долларовой калькуляции.

Отметим, что эти расчеты Forbes приводит в период с 3 сентября 2021 года по 2 сентября текущего года. То есть, показатели потерь или увеличения состояния технологических миллиардеров по состоянию на октябрь 2022 года могут быть другими.

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Телеканал 24 По материалам:

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