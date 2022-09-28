Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes — Finance.ua

Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes Сегодня 18:32 — Личные финансы

Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes

Директор Tesla и SpaceX Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes. Четыре года подряд в этом статусе был Джефф Безос, но он потерял позицию из-за падения акций Amazon.

Forbes оценил состояние Маска в $251 млрд, что на 32% (на $60,5 млрд) больше, чем в 2021 году.

Состояние Безоса сократилось на $50 млрд, то есть до $151 млрд.

На третьем месте рейтинга оказался Билл Гейтс, состояние которого оценивается в $106 млрд. На четвертом месте — соучредитель Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $101 млрд. На пятой позиции оказался известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, у которого $97 млрд.

В общем, состояние 400 самых богатых американцев оценивается в $4 трлн, что на $500 млрд меньше, чем в прошлом году.

Капитал Илона Маска

Илону Маску принадлежит около 25% акций Tesla, а также опционов, но он заложил больше половины своих акций в качестве залога для кредитов.

SpaceX, основанная в 2002 году, стоит 127 миллиардов долларов после раунда финансирования в мае 2022 года; за три года он увеличился в четыре раза.

Правление Twitter согласилось продать компанию Маску за 44 миллиарда долларов в апреле 2022 года после того, как он объявил о 9,1% акций и пригрозил враждебным поглощениям.

В июле 2022 года Маск объявил, что разрывает соглашение из-за проблем с роботом. Twitter подал в суд, и стороны обратятся в суд в октябре.

Pro Гроші По материалам:

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