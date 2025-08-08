Латвия присоединится к новой инициативе НАТО, касающейся вооружения Украины, — Зеленский — Finance.ua
ру
Латвия присоединится к новой инициативе НАТО, касающейся вооружения Украины, — Зеленский

Латвия готова присоединиться к новой инициативе НАТО PURL по финансированию американского оружия для Украины.
Об этом сообщает в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Как рассказал Зеленский, сегодня он провел разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
«Проинформировал о контактах с партнерами и о ситуации в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно предпринять далее», — добавил президент.
Он подчеркнул, что Украине и всем остальным европейским странам нужен надежный мир и гарантированное будущее.
«Важно, что мы все равно понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия», — отметил глава государства.
Также президенты говорили о евроинтеграционном пути Украины.
«Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО.
«Также обсудили новый инструмент PURL, который уже реально работает. Латвия готова присоединиться. Спасибо!» — добавил президент.
По материалам:
РБК-Україна
