Bloomberg: кредиторы снова отказали Нафтогазу в отсрочке выплат — Finance.ua

Bloomberg: кредиторы снова отказали Нафтогазу в отсрочке выплат Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Bloomberg: кредиторы снова отказали Нафтогазу в отсрочке выплат

Владельцы еврооблигаций «Нафтогаза Украины» отклонили повторную просьбу компании об отсрочке выплат по ценным бумагам, поскольку не видят в этом необходимости.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление юридического советника Dechert, представляющего интересы группы инвесторов.

Владельцы облигаций, которых представляет Dechert, «понимают и сочувствуют трудностям, с которыми сейчас сталкивается Украина в результате продолжающегося военного конфликта с россией», — говорится в заявлении юридической фирмы.

«У компании Нафтогаз достаточно сильное финансовое положение, чтобы выплатить долги» — говорится в заявлении советника.

При этом и раньше в западных СМИ писали, что представители инвесторов предлагают своим клиентам не соглашаться на просьбы «Нафтогаза Украины» и требовать выплат в установленные сроки и в установленных объемах.

Читайте также В Нафтогазе ответили на самые популярные запросы клиентов

Dechert не раскрывает долю владельцев облигаций, которую он представляет. Дедлайн голосования по запросу согласия — 16:00 12 августа, а собрание и объявление результатов назначены на 17 августа.

Как известно, НАК «Нафтогаз» в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании. Последний день льготного периода по выплатам истек во вторник, 26 июля. Ранее держатели евробондов «Нафтогаза» отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что компания должна была до конца вторника выплатить $335 млн тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн евро процентов (по выпуску 2024 года).

Чтобы провести эти выплаты, «Нафтогаз» должен был получить согласование правительства. Компания утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям, и предупреждает о негативных последствиях для «Нафтогаза» и страны в случае «жесткого дефолта». Кабмин в свою очередь это согласование не предоставил, а поручил компании безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

Что будет означать дефолт «Нафтогаза»

Дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины» означает, что компания теряет доступ к международному рынку капитала, а затем правительство своим запретом на выплату, как заявили в «Нафтогазе», «фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».

По данным СМИ, отказ правительства обусловлен непониманием со стороны иностранных партнеров Украины, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу частные инвесторы продолжают получать средства. Попытки «Нафтогаза» заплатить по долгу при этом вызывают беспокойство у ключевых кредиторов государства, считают в правительстве.

«Нафтогаз Украины» 11 июля за восемь дней до уплаты $350 млн по евробондам обратился к своим инвесторам с просьбой о реструктуризации долга. Компания предстала перед сложным выбором: отдать долг кредиторам или сохранить деньги, чтобы потом купить газ для отопительного сезона.

Добавим, что начинают процесс реструктуризации долгов еще две государственные компании — «Укрэнерго» и «Укравтодор».

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.