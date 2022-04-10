Bloomberg: дефолт россии впервые за столетие почти неизбежен — Finance.ua

Казначейство рф приостановило перечисление долговых средств в долларах США со счетов страны в американских банках. Кроме того, Россия, нарушив правила по двум облигациям, заплатила трейдерам в рублях вместо долларов.
И хотя некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит россии долго избегать дефолта, данные по страховому покрытию долга теперь дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.
В то же время страна до сих пор получает миллиарды долларов от экспорта нефти и топлива, что фактически защищает хрупкую экономику агрессора. Хотя аналитики и утверждают, что быстрого восстановления экономического положения россии уже не будет из-за количества введенных санкций.
«путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. россия будет в состоянии дефолта, возможно, десять лет. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни», — высказался стратег Bluebay Asset Management Тим Эш.