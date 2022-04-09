S&P снизило рейтинг рф до «выборочного дефолта» — Finance.ua

S&P снизило рейтинг рф до «выборочного дефолта»

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S&P снизило рейтинг рф до «выборочного дефолта»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 9 апреля снизило рейтинги россии в иностранной валюте до «выборочного дефолта».

Об этом сообщает Reuters

В заявлении S&P Global Ratings проинформировали, что россия осуществила в прошлый понедельник выплаты купонов и основного долга по еврооблигациям, номинированным в долларах, в рублях.

«Пока мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти платежи в рублях в доллары, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство будет конвертировать эти платежи в течение 30-дневного льготного периода», — отметили в агентстве.

В агентстве считают, что санкции против россии, вероятно, будут еще более усилены в ближайшие недели, что будет препятствовать готовности и техническим возможностям россии выполнять условия своих обязательств перед иностранными собственниками ее долгов.

S&P Global Ratings назначает рейтинг выборочного дефолта, если считает, что должник избирательно не выполнил свои обязательства по конкретному выпуску или классу обязательств, но будет продолжать своевременно выполнять свои обязательства по платежам по другим выпускам или классам обязательств.

Россия не допускала дефолта по своему внешнему долгу после революции 1917 года.

Как сообщалось, согласно санкциям, введенным США после вторжения россии в Украину 24 февраля, валютные резервы российского Центрального банка в финансовых учреждениях США были заморожены. Однако в каждом частном случае Минфин США все еще разрешал правительству рф использовать эти средства для осуществления купонных платежей по суверенному долгу, номинированному в долларах.

В понедельник 4 апреля, когда наступило время выплаты следующей серии платежей по суверенным облигациям, включая платеж на 552,4 млн долларов, Минфин США не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan последних выплат.

Следовательно, у москвы есть 30-дневный льготный период для осуществления платежей.

Если россия не произведет какой-либо из своих будущих платежей по облигациям в заранее установленные сроки или заплатит в рублях, где указаны доллары, евро или другая валюта, это будет считаться дефолтом.

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