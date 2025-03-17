«Блокнот» в Windows 11 получил ИИ помощника для создания текстовых резюме — Finance.ua

«Блокнот» в Windows 11 получил ИИ помощника для создания текстовых резюме Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

«Блокнот» в Windows 11 получил ИИ помощника для создания текстовых резюме

«Блокнот» в Windows 11 получил ИИ помощника. Новый функционал позволяет быстро получать краткое содержание больших текстов без необходимости вручную их анализировать. Функция работает на базе Microsoft Copilot и поможет пользователям эффективнее работать с заметками, документами или другими текстовыми данными.

Пользователи Windows могут выделить текст, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Подытожить», или воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+M или меню Copilot, сообщает Microsoft.

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Функция позволяет настраивать длину резюмируемого текста и требует входа в аккаунт Microsoft. Кроме того, Блокнот теперь поддерживает просмотр недавно закрытых файлов.

Обновление уже начало разворачиваться для тестировщиков программы Windows Insider, а его публичный релиз ожидается в ближайших версиях Windows 11. Это еще один шаг Microsoft к более глубокой интеграции искусственного интеллекта в повседневное использование операционной системы.

Microsoft отмечает, что новая функция является частью более широкой стратегии компании по внедрению ИИ в стандартные приложения Windows.

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