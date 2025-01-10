Из Windows 11 удалят одну из устаревших умных функций — Finance.ua

Из Windows 11 удалят одну из устаревших умных функций 10.01.2025, 01:17 — Фондовый рынок

Компания Microsoft решила отказаться от функции «Предлагаемые действия» в операционной системе Windows 11. Дебютировавшая в 2022 году эта функция стала общедоступной в 2023-м, предназначалась для упрощения работы пользователей, предлагая действия на основе скопированных дат и номеров телефонов (например, создание события в календаре или звонок).

Что следует знать

Датамайнеры выяснили, что в последнем предыдущем билде Windows 11 Insider Beta Channel функция будет отключена. По прогнозам Windows Latest, полное удаление «Предлагаемых действий» из ОС состоится в течение трех-четырех недель, то есть до февраля 2025 года.

Решение Microsoft обусловлено низкой эффективностью функции. Пользователи не раз отмечали сбои в работе: программное обеспечение не всегда распознавало данные, а предлагаемые действия часто оказывались неуместными или даже мешали работе. В некоторых случаях функция некорректно копировала информацию, а в других — появлялась несвоевременно, например, при работе с датами Excel.

Хотя Microsoft рассматривала возможность улучшения функции с помощью искусственного интеллекта, компания предпочла полностью отказаться от нее, сосредоточившись на разработке других, более надежных AI-инструментов. Пока же, по мнению многих пользователей, включая автора TechRadar, существенной пользы от интегрированных в Windows 11 AI-функций нет.

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itechua По материалам:

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