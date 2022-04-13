Блокирующие санкции США против Сбербанка россии полностью вступают в силу — Finance.ua

Блокирующие санкции США против Сбербанка россии полностью вступают в силу

Сегодня 16:41 — Фондовый рынок

Короткий период, который американские власти отвели на сворачивание операций со Сбербанком россии и рядом его дочерних организаций, завершается.

Генеральная лицензия OFAC на проведение операций со Сбербанком действует до 12:01 EDT (североамериканское восточное время, 19:01 по киевскому времени) 13 апреля.

Эта лицензия распространяется и на дочерние компании Сбербанка. В то же время, отдельные лицензии действуют для Sberbank CIB USA (завершение операций с ним до 7 июня), а также для казахстанского Сбербанка и Sberbank Europe AG (свертывание соглашений с ними до 12 июля).

О каких санкциях идет речь? США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка и ряда его «дочек» блокирующие санкции. Они предусматривают «замораживание» активов в США, а также запрет американским гражданам совершать любые операции с банком и подконтрольными ему структурами.

Тогда же Сбербанк был добавлен к лицензиям, ранее выданным для попавших под санкции кредитных организаций в феврале-марте. В частности, это лицензия на финансирование энергетики, действующая до 24 июня, а также на сворачивание сделок с производными финансовыми инструментами (до 25 мая).

Для Альфа-Банка, попавшего в SDN List одновременно со Сбербанком, был установлен более длительный срок сворачивания сделок — до 6 мая.

Сбербанк попал в «черный список» не сразу: в конце февраля относительно крупнейшей кредитной организации России был введен запрет на валютные коррсчета (Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, не относящиеся к разряду блокировочных), но по мере эскалации военных действий в Украине рестрикции были более жесткими.

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