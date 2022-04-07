В Минфине США рассказали, подпадает ли под санкции Альфа-Банк Украина — Finance.ua

В Минфине США рассказали, подпадает ли под санкции Альфа-Банк Украина

Сегодня 11:31 — Фондовый рынок

Альфа-банк (Украина) определен Минфином США отдельным юрлицом, не подпадающим под санкции.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Сообщается, что 6 апреля 2022 г. Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против россии, в частности российского Альфа-Банка.

В сообщении министерства отмечается, что Альфа-Банк (Украина) является отдельным юридическим лицом, на которое не распространяются эти санкции.

Как отметили в Нацбанке, у Альфа-Банка (Украина) значительная доля на рынке депозитов физических лиц: объем средств, привлеченных банком от домохозяйств, составляет около 48 млрд грн, или более 6% от общего объема депозитов украинцев. Объем средств украинских предприятий составляет около 24 млрд грн. Банк обслуживает более 2,6 млн физических лиц, 55 тыс. юридических лиц и 89 тыс. физических лиц-предпринимателей. Кроме того, банк удерживает и обслуживает существенную долю инфраструктуры финансового сектора (691 банкомат, 16858 POS-терминалов, 201 отделение), работоспособность которой сегодня имеет критическое значение для финансовой стабильности.

Национальный банк, руководствуясь законодательством Украины, признал деловую репутацию акционеров Альфа-Банк (Украина) — граждан рф к которым применены международные санкции, небезупречной и применил меры воздействия в виде запрета владельцам существенного участия в Альфа-Банк (Украина) использовать право голоса.

В то же время санкции, примененные к владельцам Альфа-Банк (Украина), а также международные санкции в отношении банков россии не налагают дополнительных ограничений на работу Альфа-Банк (Украина) в Украине.

Напомним, США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-Банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками. Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Справка Finance.ua:

Национальный банк счел репутацию некоторых акционеров Альфа-Банка (Украина) небезупречной и заблокировал их права голоса как акционеров банка;

бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции Европейского Союза из-за вооруженной агрессии россии против Украины, передадут свою долю в Альфа-Банке Украины украинским резидентам, согласованным с Национальным банком Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.