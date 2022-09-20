Блокчейн Solana обогнал Ethereum по количеству активных пользователей — Finance.ua

Блокчейн Solana обогнал Ethereum по количеству активных пользователей Сегодня 19:14 — Финтех и Карты

Блокчейн Solana обогнал Ethereum по количеству активных пользователей

Согласно данным отчета команды Nansen, блокчейну Solana удалось обогнать Ethereum по количеству активных пользователей.

Исследователи выяснили, что во втором квартале 2022 года среднесуточное количество транзакций на Solana составило 40 миллионов, в то время как на эфире этот показатель составлял 1 миллион в день. Всплеск транзакционной активности адресов на Solana связывается с весенней волатильностью и увеличением объема торгов на децентрализованных платформах (DEX), таких как Mango Markets и Serum.

Что касается токена SOL, то он расположен на девятом месте в рейтинге крупнейших цифровых активов, торгуясь за $32,18 на момент написания новости. В свою очередь, ЕТН остается на втором месте, его стоимость на данный момент — $1357. Стоит заметить, что Ethereum удалось вырасти на 4,76% по сравнению с прошлыми сутками, когда и биткоин, и «эфир» обвалились.

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Напомним, еще одна криптовалюта, которой удалось обогнать ЕТН — Dogecoin, которая стала второй PoW-криптовалютой по рыночной капитализации — все благодаря переходу эфириума на PoS. Очевидно, флагманская криптовалюта на сотни миллиардов опережает капитализацию DOGE, заняв второе место после ВТС — значительное достижение для мем-криптовалюты.

«Кто бы мог подумать, что это произойдет. Поздравляем #Dogefam», — написал один из фанатов DOGE в Твиттере.

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noworries По материалам:

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