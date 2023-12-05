Блокаду пункта пропуска со Словакией приостановили — Finance.ua
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Блокаду пункта пропуска со Словакией приостановили

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Пункт пропуска «Ужгород-Вышне-Немецкое» на границе со Словакией разблокирован, движение грузовиков проходит в обычном режиме.
Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
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«Блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена. Пропуск грузовиков через „Ужгород — Вышне-Немецкое“ осуществляется в обычном режиме», — отметил Деркач.
Замминистра добавил, что в настоящее время продолжается работа со словацкими коллегами по предотвращению дальнейших протестов.

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Деркач добавил, что Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот, выражает готовность отстаивать транспортный безвиз.
Он также подчеркнул, что сейчас министерство проводит много непубличной работы и коммуникации с партнерами, чтобы разблокировать другие пункты пропуска.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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