Польские перевозчики имеют лучшие условия на рынке Евросоюза, чем украинцы — эксперт
Польские перевозчики, которые третью неделю подряд блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, обманывают общество, когда обвиняют украинских коллег в попытках вытеснить их с рынка.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.
«На этой неделе мы планируем усилить информационное влияние на медиапространство Польши, в частности, чтобы доказывать, что бастующие обманывают общество. Они требуют вернуть разрешения украинцам, чтобы мы ездили ограниченно в Европу, и они говорят о том, что мы сегодня конкурируем с польскими перевозчиками. Как будто польские перевозчики теряют свой рынок. Это откровенная манипуляция», — подчеркнул Балин.
Он напомнил, что подписанное Украиной и ЕС Соглашение об ассоциации предусматривает, что любой польский перевозчик или другой перевозчик из любой страны Евросоюза может взять груз не в стране своей регистрации и привезти его в Украину без регистрации.
При этом украинские перевозчики для каждой перевозки груза из одной страны Евросоюза в другую должны получить соответствующее разрешение Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).
«Такие разрешения ЕКМТ действительно у Украины есть. Мы сегодня посчитали, что максимум за год наши перевозчики могут совершить на машинах стандарта евро-5 и евро-6 не более 100 тыс. поездок. О какой конкуренции идет речь, когда у поляков только транспортных средств 320 тыс., работающих на европейском рынке? 320 тыс. и 100 тыс. поездок в год. Это несовместимые цифры», — подчеркнул эксперт.
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Кроме того, на территории Евросоюза для украинских перевозчиков действует правило, что они могут совершить там не более двух поездок подряд, а затем возвращаться на территорию Украины. Это жестко контролируется компетентными лицами во всех государствах ЕС.
«То есть мы не являемся конкурентами на европейском рынке, потому что наш процент там очень, мал и мы не можем там работать легально. А нелегально в Европе работать слишком дорого, никто с этим рисковать не будет», — подытожил Балин.
Справка Finance.ua:
- Польские перевозчики устроили бессрочный протест 6 ноября. Среди основных требований к правительству Украины — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененной соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января.
- Забастовка привела к полной остановке движения на трех пограничных пунктах пропуска между Польшей и Украиной: «Дорогуск — Ягодин», «Корчёва — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская». На границе образовались очереди из украинских грузовиков по несколько километров, время ожидания достигает 10 дней.
Блокада границы со стороны Польши
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