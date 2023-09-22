Блинкен объявил о новой помощи Украине на $325 млн — Finance.ua

Блинкен объявил о новой помощи Украине на $325 млн
Соединенные Штаты предоставят Украине 128 миллионов долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает CNN.
Прямая речь Блинкена: «(Пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны. − Ред.), чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны россии сейчас и следующей зимой, когда россия, вероятно, возобновит свои атаки на украинскую критическую инфраструктуру».
Читайте также
По его словам, пакет также содержит артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и кассетные боеприпасы, которые еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск.
Издание пишет, что это заявление Блинкен сделал во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Ранее президент США Джо Байден поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и заявил, что Америка продолжит поддерживать усилия Украины в защите от российского вторжения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью