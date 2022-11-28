Блэкаут в Киеве: Кличко ответил, будет ли полная эвакуация населения — Finance.ua

Блэкаут в Киеве: Кличко ответил, будет ли полная эвакуация населения Сегодня 10:00

На фоне экстренных и веерных отключений света из-за массированных ракетных ударов рф по Украине и, в частности, по Киеву, жители столицы начали готовиться к полному блэкауту в городе.

Мэр города Виталий Кличко рассказал о том, что Киев готовится ко всему. Эвакуация жителей столицы также рассматривается, сообщил он в интервью для «РБК-Украина».

«Сейчас много спекуляций на тему, насколько возможен вариант — как кто-то это называет — эвакуации. Скажу вам: было бы большой ошибкой, если бы мы не готовились к разным сценариям. Если бы год назад кто-то в это же время в декабре стал рассказывать, что будет происходить в будущем — об убийствах людей, о войне, об изнасилованиях, о геноциде — его бы не назвали здоровым человеком. Но сегодня, к сожалению, это страшная, суровая реальность. Мы не хотим никого держать в теплой ванне, но и пугать не хотим», — подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что власти Киева делают все возможное, чтобы не произошло полного блэкаута.

Однако важно понимать — готовиться нужно ко всему. Кличко отметил, что уже есть алгоритм действий даже на случай эвакуации.

«Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет — возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы... Я прошу каждого киевлянина учесть разные сценарии и быть готовым. По информации военных, враг планирует и в дальнейшем наносить коварные удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом», — сообщил мэр города.

Он призвал киевлян готовиться к даже худшим событиям. Нужно:

сделать запас технической и питьевой воды,

еды, теплую одежду,

заряженные телефоны, павербанки и ноутбуки.

Также Кличко советует скачать офлайн-карты и найти возможность уехать из города. На случай блэкаута киевлянам советуют поискать жилье в пригороде, в частных домах с водой и независимым от света отоплением.

УНІАН По материалам:

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